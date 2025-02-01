"سوبرنوفاس تعقد شراكة مع "رايت تو دريم" لتقديم منح كروية للأطفال فى الخارج

أعلنت Supernovas، المبادرة العالمية غير الربحية المقدمة من inDrive، عن شراكة جديدة مع رايت تو دريم مصر، تهدف إلى دعم وتطوير المواهب الكروية للأطفال في مصر. وتم توقيع الاتفاقية خلال احتفالية أقيمت في القاهرة، في خطوة تعزز فرص الأطفال الموهوبين في تحقيق حلمهم باللعب على المستويات المحلية والدولية.

تتيح هذه الشراكة الفرصة لمسؤولي رايت تو دريم مصر لتقييم المستوى الكروي للأطفال من مواليد 2014-2018 المسجلين في الأكاديميات التابعة لـ Supernovas. وسيتمكن الأطفال الموهوبون من الحصول على فرص أوسع للمشاركة في المنافسات المحلية، بينما سيتم دعم الأكثر تميزًا بمنح دراسية لاستكمال تعليمهم الثانوي في الخارج، إلى جانب ممارسة كرة القدم في أكاديميات رايت تو دريم الدولية.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتوفير الأدوات والإمكانيات التي يحتاجها الأطفال للنجاح داخل وخارج الملعب، من خلال بيئة تعليمية ورياضية متكاملة.

أكدت آنا فيدورشوك، مديرة البرامج الرياضية في inDrive، أن الشركة تهدف إلى منح كل طفل فرصة متساوية للمشاركة في الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة.

من جانبه، قال عمر ياسر، منسق مبادرة Supernovas في أفريقيا: "مهمتنا هي توفير الفرص لجميع الأطفال، مع التركيز على ترسيخ قيم العدالة والمساواة والاحترام من خلال الرياضة. كما نهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب عبر التماسك المجتمعي الذي توفره كرة القدم."

بدأت رايت تو دريم في 20 يناير الجاري حملة لاكتشاف المواهب الكروية على مستوى الجمهورية، حيث يجوب كشافو الأكاديمية مختلف المحافظات لرصد اللاعبين الموهوبين. ومن المقرر الإعلان عن جدول الزيارات الاستكشافية خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع مدربي Supernovas، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأطفال.