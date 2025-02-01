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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثة شاب غارقة بترعة الشرقاوية بقليوب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب غارقة بترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من العقيد عمرو سالم، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في مياه ترعة الشرقاوية دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية طافية على مياه ترعة الشرقاوية بنطاق قرية الإصلاح بسوارس دائرة مركز شرطة قليوب وجرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفى قليوب التخصصي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وبيان سبب الوفاة.

العثور على جثة شاب ترعة الشرقاوية جثة شاب مجهول الهوية لعثور على جثة شاب