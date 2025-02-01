رفع 230 إشغالًا وقطع الكهرباء العشوائية عن باعة جائلين في أسوان





كلف اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مكبرة والتى تم تنظيمها بمناطق السيل وأعمال التغطية على مصرف السيل والمحمودية والنفق والحدادين وشارع المطار ، برفقه اللواء أيمن شلبى مساعد مدير أمن أسوان ، والعميد محمد الشاعر مدير مباحث المديرية ، فضلاً عن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والرائد أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، علاوة على نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، وقوات مديرية الأمن والحماية المدنية والأمن المركزى ، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

رفع أكثر من 230 حالة إشغال

أسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 230 حالة إشغال عبارة عن تعدى على حرم الطريق وبناء أكشاك بدون ترخيص وعربات وباعة جائلين وإشغال طريق ، مع قطع التيار الكهربائى العشوائى عن بعض الباعة الجائلين .

تنفيذ رؤية متكاملة لمنع وجود أى إشغالات داخل المناطق السكنية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه فى ظل التنسيق المتواصل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل يتم تنفيذ رؤية متكاملة لمنع وجود أى إشغالات داخل المناطق السكنية والشوارع والأسواق لتسهيل حركة المواطنين والزائرين لأسوان .

ولفت إلى أن ذلك يأتى أيضاً من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى تم تنفيذها ، ولخلق واجهة جمالية تليق بالمكانة الحضارية والتاريخية لعروس المشاتى .

وقدم محافظ أسوان شكره لجميع المشاركين فى جهود حملات الإزالة ورفع الإشغالات لما تم تنفيذه بهدف التخفيف عن معاناة المواطنين ، وتسهيل حركتهم داخل المناطق السكنية والشوارع والأسواق المختلفة .

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