ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 230 إشغالًا وقطع الكهرباء العشوائية عن باعة جائلين في أسوان

رفع 230 إشغالًا وقطع
رفع 230 إشغالًا وقطع الكهرباء العشوائية عن باعة جائلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


 

كلف اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مكبرة والتى تم تنظيمها بمناطق السيل وأعمال التغطية على مصرف السيل والمحمودية والنفق والحدادين وشارع المطار ، برفقه اللواء أيمن شلبى مساعد مدير أمن أسوان ، والعميد محمد الشاعر مدير مباحث المديرية ، فضلاً عن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والرائد أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، علاوة على نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، وقوات مديرية الأمن والحماية المدنية والأمن المركزى ، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

 رفع أكثر من 230 حالة إشغال

 أسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 230 حالة إشغال عبارة عن تعدى على حرم الطريق وبناء أكشاك بدون ترخيص وعربات وباعة جائلين وإشغال طريق ، مع قطع التيار الكهربائى العشوائى عن بعض الباعة الجائلين .

تنفيذ رؤية متكاملة لمنع وجود أى إشغالات داخل المناطق السكنية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه فى ظل التنسيق المتواصل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل يتم تنفيذ رؤية متكاملة لمنع وجود أى إشغالات داخل المناطق السكنية والشوارع والأسواق لتسهيل حركة المواطنين والزائرين لأسوان .

ولفت إلى أن ذلك يأتى أيضاً من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى تم تنفيذها ، ولخلق واجهة جمالية تليق بالمكانة الحضارية والتاريخية لعروس المشاتى .

وقدم محافظ أسوان شكره لجميع المشاركين فى جهود حملات الإزالة ورفع الإشغالات لما تم تنفيذه بهدف التخفيف عن معاناة المواطنين ، وتسهيل حركتهم داخل المناطق السكنية والشوارع والأسواق المختلفة .

1000183927
1000183927
1000183944
1000183944
1000183910
1000183910
1000183916
1000183916
1000183915
1000183915
1000183912
1000183912
1000183917
1000183917
1000183918
1000183918
1000183922
1000183922
1000183920
1000183920
1000183925
1000183925
1000183928
1000183928
1000183931
1000183931
1000183934
1000183934
1000183919
1000183919
1000183935
1000183935
1000183936
1000183936
1000183909
1000183909
1000183904
1000183904
1000183906
1000183906
1000183908
1000183908
1000183902
1000183902
1000183901
1000183901
محافظ أسوان حملة مكبرة مصرف السيل السيل رفع 230 إشغال ا 230 حالة إشغال أخبار محافظة أسوان