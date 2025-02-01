خبير عسكري: الشارع المصري وصل رسالته لرفض تهجير الفلسطينيين من أمام معبر رفح

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن المجتمع الدولي، ينبذ فكرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأهالي غزة، وطرد السكان من أراضيهم موضحا أن المجتمع الدولي يرى أن هناك دولا تفرض فكرة تهجير الفلسطينيين بشدة، وهناك دول ترفض على استحياء.

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رسالة الشارع المصري من أمام معبر رفح، أصر على توصيلها لرفضه فكرة التهجير الفلسطينيين، قولا واحدًا ولا رجعة فيها، موضحا أن إسرائيل لا تتراجع عن تحركاتها السعية لنقل الفلسطينيين من أرضهم لأنها حكومة واضحة وصريحة بإن لا حل للدولتين.

تابع المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، أن إسرائيل تحاول إشعال فتيل في أي منطقة في فلسطين تضمن بقاء نتنياهو في عمليات عسكريات، ونتنياهو أصبح مرتبك واقتربت أزاحت، مشيرا إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين قائمة منذ بداية الحرب، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على تطبيقها، حسب ما فعله في القطاع من قتل 60% من سكانه وإبادته الجماعية بحق الأهالي.