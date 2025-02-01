سهولة" تحصل على شهادة "PCI DSS v4.0.1" لتعزيز الأمان الرقمى

حصلت شركة Souhoola على شهادة PCI DSS v4.0.1، والتي تعد من أهم المعايير الدولية في حماية بيانات المعاملات المالية، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق أحدث معايير الأمان العالمية.

أكد أحمد الشنواني، المدير التنفيذي لشركة "سهولة"، أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعد تأكيدًا على التزامها بتعزيز الأمان الرقمي وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، حيث يضيف الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1 المزيد من الضوابط الأمنية لضمان أمان المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء بكفاءة أعلى.

وأكدت Souhoola أن حصولها على هذه الشهادة يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الرقمي، بما يضمن بيئة مالية آمنة لمستخدمي خدماتها ومنتجاتها.

تأسست "سهولة" عام 2019 كشركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي، وتهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة العملاء عبر خدمات تسهّل الوصول إلى المنتجات المالية.