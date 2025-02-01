ثنائي هجومي يقود تشكيل أتلتيكو مدريد ضد مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، نظيره مايوركا على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث تشكيل أتلتيكو مدريد أمام مايوركا، حيث يجلس الفرنسي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

يصارع أتلتيكو مدريد على قمة الدوري الإسباني أمام جاره ريال مدريد، حيث يسعى الأتلتي للفوز على ضيفه اليوم؛ لمواصلة مطاردة الملكي على الصدارة.

يحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ49 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز السابع وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد مايوركا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - لو نورماند - كليمنت لونجليت - ماندافا

خط الوسط: جوليانو سيميوني - باريوس - كوكي - صامويل لينو

وفي الهجوم: جوليان ألفاريز - ألكسندر سورلوث.