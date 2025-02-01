"جوميا" و"أديداس" تعلنان شراكة توسيع نطاق الملابس الرياضية في مصر والمغرب

أعلنت منصة جوميا، وشركة أديداس، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق توفر منتجات أديداس في مصر والمغرب.

تأتي هذه الشراكة لتعزيز وصول المستهلكين في إفريقيا إلى الملابس والأحذية الرياضية الأصلية من أديداس عبر منصة جوميا الإلكترونية.

تؤكد الشراكة على العلاقة القوية بين جوميا وأديداس، حيث تعكس الثقة والالتزام المشترك بتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.

ومن خلال الاستفادة من انتشار جوميا في الأسواق الإفريقية، ستتمكن أديداس من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء في مصر والمغرب، مع توفير منتجاتها بأحدث التقنيات وبأسعار تنافسية.

ستعمل جوميا كشريك رسمي للتجارة الإلكترونية لأديداس في مصر والمغرب، حيث ستوفر للعملاء عروضًا تنافسية وتشكيلة واسعة من أحدث المنتجات الرياضية، بما يشمل الملابس، الأحذية، والإكسسوارات. كما تضمن هذه الشراكة توفير منتجات أصلية وتوصيل سريع وموثوق للعملاء.

من خلال هذه الشراكة، تعزز جوميا مكانتها كمنصة رائدة تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى أفضل العلامات التجارية