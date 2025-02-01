كواليس مسلسل عقبال عندكوا .. صور

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس تصوير المسلسل الكوميدي “عقبال عندكوا” قبل عرضه في رمضان 2025، بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد.

والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2027.

“عقبال عندكوا” بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، اوس اوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد ، أحمد مختار ، جيلان علاء ، سليمان عيد و إبرام سمير .

يأتي المسلسل ضمن مجموعة الأعمال المميزة التي تقدمها المتحدة لموسم رمضان 2025.

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