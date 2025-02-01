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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كواليس مسلسل عقبال عندكوا .. صور

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا
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كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس تصوير المسلسل الكوميدي “عقبال عندكوا” قبل عرضه في رمضان 2025، بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد. 

والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2027.

“عقبال عندكوا”  بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، اوس اوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد ، أحمد مختار ، جيلان علاء ، سليمان عيد و إبرام سمير . 
يأتي المسلسل ضمن مجموعة الأعمال المميزة التي تقدمها المتحدة لموسم رمضان 2025.

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عقبال عندكوا إيمى سمير غانم رمضان 2025