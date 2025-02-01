"سيمبلكس" الناشئة تحصل على استثمارات بقيمة 13 مليون دولار

حصلت شركة سيمبلكس Simplex CNC، الناشئة المتخصصة في مجال تصنيع ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، على تمويل بقيمة 13 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لها بالمملكة العربية السعودية، في العاصمة الرياض، على مساحة 20 ألف متر مربع.

ويتخصص مصنع سيمبلكس بالمملكة في إنتاج ماكينات التحكم الرقمي CNC المتطورة، باستثمارات إجمالية للمشروع تبلغ 13 مليون دولار، في إطار جهود المملكة لدعم وتوطين الصناعات المتقدمة.

قال المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة سيمبلكس: " هذا المصنع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة حجم صادراتنا من ماكينات التحكم الرقمي CNC."

وأضاف شعبان: "على الرغم من أننا لم نحدد بعد حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة بشكل نهائي، إلا أننا نخطط لبدء تشغيل المصنع خلال الربع الأول من عام 2026، كما يعكس هذا المشروع التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الصناعة السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."

من جانبه، أكد محمد منصور، الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري في شركة سيمبلكس، أن افتتاح المصنع الجديد في المملكة العربية السعودية سيكون محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو التوسع وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

وقال منصور: "نحن نرى في المملكة العربية السعودية سوقًا واعدًا ومركزًا استراتيجيًا لتصدير منتجاتنا إلى دول المنطقة والعالم، وسيمكننا المصنع الجديد من تلبية الطلب المتزايد على ماكينات التحكم الرقمي CNC، وتعزيز وجودنا في الأسواق الدولية."

وأضاف منصور: "تتمثل رؤيتنا في أن نصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة ماكينات التحكم الرقمي CNC على مستوى العالم، وهذا المصنع هو خطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الرؤية. نحن نعمل على تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الصناعية، ونأمل أن يسهم هذا المصنع في تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، وزيادة صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة."

يأتي افتتاح المصنع الجديد في المملكة العربية السعودية في إطار التزام شركة سيمبلكس بدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المتقدمة، ومن خلال هذا المشروع، تساهم الشركة في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الصادرات غير النفطية.

وتأسست شركة سيمبلكس Simplex CNC كشركة ناشئة متخصصة في تصنيع ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، والتي تستخدم على نطاق واسع في عمليات التصنيع والصناعات التحويلية، وتتميز الشركة بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الصناعية، وقد نجحت في بناء سمعة قوية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتمثل ماكينات سيمبلكس الاختيـار الأفضل للعملاء في أكثر من 50 قطاع في 21 دولة حول العالم.