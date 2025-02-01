جامعة كفر الشيخ تفتتح البرنامج المجمع للمرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل افتتاح برنامج المرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، اليوم السبت الموافق 1/2/2025، في رحاب كلية التربية النوعية، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وإشراف الأستاذ الدكتور أميره هشام عكاشة المنسق العام للبرنامج.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطلاب جامعة الطفل وأولياء أمورهم.

وفي كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بالسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، وأطفال المستقبل، مؤكداً أن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الأطفال وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي يرعي العقول المبدعة لدعم البحث العلمي ويوفر بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة، موجها الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها الفكرة كما وجه الشكر الي الدكتور أميره عكاشة منسق البرنامج وفريق العمل بالجامعة.

من جانبها أشادت الدكتور أميرة عكاشة منسق البرنامج برعاية واهتمام ودعم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، ببرنامج جامعة الطفل وكذلك جهود جميع المشاركين في البرنامج، وأضافت أن الهدف من البرنامج هو تعريف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات الكليات والمعاهد بجامعة كفر الشيخ، نظرا لما توفره من فرص متعددة في كافة المجالات في سوق العمل، وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة، والتي تذكي روح الانتماء لدى الأطفال.

وفي نهاية حفل الافتتاح للبرنامج جامعة الطفل قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأخذ صورة تذكارية مع المدربين والأطفال.