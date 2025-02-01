"دي سكويرز" تعزز ريادتها في حلول الولاء بالشرق الأوسط عبر استحواذها على "بريبيت"

أعلنت شركة "دي سكويرز"، الرائدة في برامج الولاء والمكافآت، عن استحواذها على حصة الأغلبية في منصة "بريبيت" الرقمية، المتخصصة في تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات المأكولات والمشروبات والتجارة الإلكترونية.

يأتي هذا الاستحواذ كخطوة استراتيجية لتعزيز ريادة "دي سكويرز" في قطاع برامج الولاء في الشرق الأوسط، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل مصر، السعودية، والإمارات، حيث تشير التوقعات إلى أن سوق برامج الولاء في مصر سينمو بمعدل 10.3% سنويًا ليصل إلى 785 مليون دولار بحلول عام 2028.

أكد مروان قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دي سكويرز"، أن هذا الاستحواذ يمثل لحظة فارقة في مسيرة الشركة، حيث يتم إعادة صياغة مفهوم برامج الولاء عبر دمج منصة "بريبيت" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتنا، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم تجارب استثنائية للعملاء وتحقيق نجاحات مستدامة."

من جانبه، أوضح كريم حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "بريبيت"، أن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، مضيفًا: "نحن نعمل على تلبية الطلب المتزايد على برامج الولاء المخصصة المستوحاة من الألعاب، ما يتيح للشركات تعزيز تفاعل العملاء وزيادة ولائهم في ظل سوق تنافسية متسارعة التطور."

تشتهر منصة "بريبيت" بقدرتها على تحسين العمليات التشغيلية عبر أتمتة إدارة المخزون، وتصنيف العملاء، وتحليل بيانات المشتريات، مما يساعد الشركات على تحديد المنتجات الأكثر رواجًا واتجاهات السوق.

وتصميم حملات تسويقية مخصصة لكل فئة من العملاء و تحقيق أعلى عائد استثماري عبر قرارات تسويقية مدروسة.