أجرى وفد طلابي من جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم السبت بزيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذى تستمر فعالياته حتى يوم 5 فبراير الجاري 2025.

وفد طلاب جامعة أسوان يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56



وتفقد الطلاب خلال هذه الزيارة أجنحة وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارة التعليم العالي والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة وأجنحة القطاعات والدول المشاركة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، واطلعوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ، علي أهمية القراءة والاطلاع والتي تمثل غذاء العقل والروح معا والعمل علي بناء الطلاب والطالبات فكريا وثقافيا وتحرص جامعة أسوان على تعزيز دورها الثقافي والعلمي وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية المختلفة، والتى من شأنها أن تسهم في تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع وتوسيع آفاقهم المعرفية في كافة المجالات بما يُسهم في بناء جيل قادر علي مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن.

وأشار "نصرت " إلي إن محافظة أسوان عنوان للثقافة والفنون والآداب والتي ولد فيها الأديب الكبير والمفكر عباس محمود العقاد ومن أهم أعماله الأدبية رواية ساره والتي ترجمت إلي العديد من اللغات الأجنبية إضافة إلي العبقريات والمؤلفات الأدبية والدينية التي آثرت في هوية الشخصية المصرية وفي التراث الثقافي بأسوان.

تعريف الطلاب بأهم القضايا الوطنية

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،ان مثل هذه الفاعليات تعمل علي تعزيز الإنتماء والولاء لدي الطلاب وتعريف الطلاب بأهم القضايا الوطنية والعمل علي توسيع مداركهم المعرفية والبعد بهم عن الأفكار الهدامة والمعتقدات الدينية المخربة.

1000183890

1000183898

1000183895