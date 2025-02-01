شنايدر إلكتريك الأكثر استدامة على مستوى العالم للمرة الثانية

حصلت شنايدر إلكتريك، المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، على لقب "الشركة الأكثر استدامة لعام 2025" في تصنيف Corporate Knights، لتصبح الشركة الوحيدة التي تتصدر تصنيف أفضل 100 شركة في مجال الاستدامة على مستوى العالم للمرة الثانية.

وكانت شنايدر إلكتريك قد احتلت المرتبة الأولى في هذه القائمة السنوية لأكثر الشركات استدامة والمدرجة في البورصة، والتي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي في عام 2021 مما يعكس التزام شركة شنايدر إلكتريك الدائم واتباعها النهج الشمولي لتحقيق أفضل أداء في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

صرح أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، قائلاً: "لطالما كانت الاستدامة هي جوهر ما نفعل في شنايدر إلكتريك. وكوننا شركة ذات تأثير (IMPACT Company)، فالاستدامة ليست مجرد هدف استراتيجي، بل هي المحرك الرئيسي لقراراتنا وعملياتنا التشغيلية، كما أنها مصدر إلهام رئيسي لموظفينا." وأضاف: "إن حصول الشركة للمرة الثانية على لقب الشركة الأكثر استدامة ضمن قائمة Corporate Knights، إلى جانب تميزها في أدائها فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، يعد مؤشراً قوياً ودليلاً على نجاح الشركة وتأثيرها الإيجابي طويل الأجل الذي نهدف دائمًا لتحقيقه."

يعكس حصول شنايدر إلكتريك على اللقب لهذا العام على ريادتها في تطبيق نهج الاستدامة مثل تمكين المرأة ورفع نسبة تمثيلهن في فريق القيادة ومناصب الإدارة العليا، وحلولها المبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة، والكهرباء، والحد من انبعاثات الكربون. كما حصدت الشركة على درجات عالية لجهودها في فصل استهلاكها للطاقة والانبعاثات الكربونية عن نمو أعمالها، إلى جانب استثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير المستدام. وقد قامت Corporate Knights بتسليط الضوء على أهمية الربط بين الحوافز المالية للمديرين التنفيذيين وأداء شركة شنايدر إلكتريك في مجال الاستدامة وتصنيفاتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

وصرح توبي هيبس، الرئيس التنفيذي ل Corporate Knights قائلا: "إن تصدر شنايدر إلكتريك لقائمة أفضل 100 شركة في مجال الاستدامة يُعد إنجازاً استثنائياً، حيث لم تتمكن أي شركة أخرى من تحقيق ذلك مرتين. هذا النجاح ينبع من التأثير الشامل لشنايدر إلكتريك الذي يتخطى جهودها الخاصة في الاستدامة؛ فهي تقدم التكنولوجيا التي تعزز من كفاءة الطاقة، وتحد من انبعاثات الكربون، كما تساعد شركاءها في رحلتهم نحو التحول إلى الاستدامة."

تٌعد قائمة أفضل 100 شركة في مجال الاستدامة التي تصدرها Corporate Knights الكندية المتخصصة في الإعلام والأبحاث، تصنيفاً سنوياً يعتمد على مجموعة بيانات كمية يتم الإفصاح عنها بما يتعلق بالموارد، والموظفين، والموردين، والإيرادات المستدامة، والاستثمارات. تعتمد منهجية التقييم على مؤشرات أداء رئيسية ثابتة ومتغيرة لتصنيف الشركات بين نظرائها.

تم اختيار شنايدر إلكتريك ضمن قائمة أفضل 100 شركة عالمية كل عام على مدار الأربعة عشر عام الماضيين، كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 شركات عالمية سبع مرات، وهو رقم قياسي لم تصل له أي شركة أخرى تعمل في مجال تصنيع المعدات الكهربائية أو الطاقة والكهرباء.

يتزامن حصول شنايدر إلكتريك على هذا اللقب في كل من عامي 2021 و2025، مع بداية ونهاية فترة الخمس سنوات لبرنامج شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة (SSI) ، والذي يقيس أداء الشركة من خلال مجموعة من الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تسعى إلى تحقيقها بنهاية عام 2025. يساعد البرنامج في الحفاظ على تركيز الشركة الثابت على تحقيق طموحاتها العالمية والمحلية.