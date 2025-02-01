فني كهرباء يقتل عاملا في مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة واقعة مأساوية راح ضحيتها عامل على يد فني كهرباء بعدة طعنات، إثر مشاجرة بينهما، بسبب مسح سيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقله لمستشفي ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.



تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.



كشفت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى"مجدي.ر.ح" 30 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم وبين المتهم ويدعى "مصطفي.ع.ا" 42 سنة، فني كهرباء، مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، أثناء قيام المجني عليه بمسح سيارة المتهم وطلب مراضاته بمبلغ من المال ورفض الأخير إعطاءه أي أموال وأثناء قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم تطورت لمشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم باستخراج سلاح أبيض "مطواة" من طية ملابسه وأصاب المجني عليه بعدة إصابات طعنية وهي جرح طعني متعدد بالفخذين، وجرح طعني نافذ بالصدر من الخلف مما اودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.