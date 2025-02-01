اختتام فعاليات معسكر "قادة وقيادة من أجل مصر" بجامعة أسيوط

اختتمت جامعة أسيوط؛ فعاليات معسكر إعداد القادة تحت شعار "قادة وقيادة من أجل مصر"، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة؛ ونظّمه اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، بالتعاون مع إدارة إعداد القادة، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، بحضور فعاليات الختام؛ الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، ولفيف من الجهاز الادارى بالجامعة، والطلاب المشاركين بالمعسكر.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بدور المعسكر فى تنمية المهارات القيادية، من أجل إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، مما يُسهم في تنمية المجتمع، ويعزز من دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا؛ إن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم أنشطة طلابية متنوعة، إلى جانب الأنشطة الرياضية؛ التي تواكب متطلبات العصر، وتدعم، وتنمى قدرات الطلاب على القيادة، والإبداع.

ومن جانبه، وجّه الدكتور أحمد عبدالمولى؛ الشكر لكافة القائمين على تنظيم المعسكر، وتقديمه بهذا الشكل المميز، مشيداً بالبرنامج الذي تضمن محاضرات تثقيفية، وأنشطة رياضية، وفنية؛ تُسهم فى تخريج قادة قادرة على استكمال مسيرة تنمية الوطن، وترسيخ قيم المواطن، والديمقراطية فضلاً عن تنمية القدرات البدنية والمهارات الاجتماعية، والسمات الشخصية بشكل إيجابي.

وأعرب الطالب مارتن ناصر؛ عن خالص شكره، وتقديره لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور أحمد المنشاوى؛ لتقديم الدعم المستمر؛ لكافة الأنشطة الطلابية، وتوفير جميع الوسائل اللازمة لتحقيق النجاح، مؤكدًا التزام الطلاب المشاركين طوال الفعاليات؛ من أجل تنمية مهاراتهم فى مختلف المجالات.

وشهد ختام الفعّاليات؛ عروضًا غنائيةً قدمها؛ فريق منتخب جامعة أسيوط للموسيقي، والكورال؛ بقيادة المايسترو نصر الدين، وإشراف الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون، والأستاذة رشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب تكريم وتوزيع شهادات تقدير؛ للمُشرفين، والمنظّمين، والمُحاضرين، والسواعد، والطلاب المشاركين، فضلاً عن تكريم موظفي الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وإدارة الأمن الجامعى.

يذكر أن؛ فعّاليات المعسكر تضمنت؛ العديد من المحاضرات منها: محاضرة للدكتور على نور أستاذ مساعد بكلية علوم الرياضة؛ بعنوان" دور اللياقة البدنية في الدعم النفسي للقائد"، ومحاضرة للمهندس محمد عاطف النقيب مهندس بالشركة المصرية للمطارات عن؛ فلسفة صناعة القرار، ومحاضرة الأستاذ عز الدين المنصورى أمين كلية الآداب؛ بعنوان" الطالب الجامعي، والتعامل مع الجمهور"، بالإضافة إلى محاضرة محمد مروان كركاب مدرب الموارد البشرية، والتطوير الوظيفي، بعنوان " الموارد البشرية، ودورها في تنمية الشخصية القيادية"؛ ومحاضرة بعنوان "المراهنات، والمقامرة عبر الإنترنت، ومخاطر الدارك ويب"؛ للدكتور أحمد عبدالرحمن مدرس مساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، ومحاضرة الأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ بعنوان" دور الفنون فى بناء الوجدان".

وتضمنت الأنشطة الرياضية؛ العديد من الألعاب منها: "كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة، وكرة تنس الطاولة، وكرة السلة" وتم تقسيم هذه الأنشطة إلى عدد(5) مجموعات، بمشاركة (95) طالباً، وطالبة.

وجاء المعسكر بتنظيم من: الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ محمد سيد علي مدير المعسكر، والأستاذة داليا شوبك مسئول تنفيذ برنامج المعسكر، والأستاذ محمد سيد محمد منسق المعسكر، ومسئول الاتصال بأسرة طلاب من أجل مصر، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب ومقرر الأسرة، والطالب صلاح النديم نائب رئيس اتحاد الطلاب.

