البانوبي يخطف نقطة بشق الأنفس لفريق زد من المصري البورسعيدي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، تعادلًا ثمينًا من نظيره المصري البورسعيدي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أنهى المصري الشوط الأول من المباراة ضد زد، متقدمًا بهدف للا شيء، سجله كريم بامبو في الدقيقة 43.

مباراة زد ضد المصري

وفي الشوط الثاني، نجح البديل عبد الرحمن البانوبي في تسجيل هدف التعادل لصالح زد، وذلك في الدقيقة 55، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

كان المصري مسيطرًا على مجريات اللعب في أغلب دقائق المباراة، واستحوذ على الكرة، كما فرض أسلوب لعبه على زد، قبل أن يخطف الأخير نقطة التعادل بشق الأنفس.

بتلك النتيجة، ظل فريق زد في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما وصل رصيد المصري البورسعيدي إلى 19 نقطة في المرتبة الخامسة.

كان زد بدأ مباراته ضد المصري بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - أحمد زكي

خط الوسط: أحمد الصغيري - بيتر موتوموسي - مصطفى سعد ميسي

وفي الهجوم: أحمد عادل ميسي - ديلسون كاموني - رشيد أحمد.

وضم تشكيل المصري أمام زد كلا من: "محمود حمدي - كريم العراقي - محمد دبش - محمد هاشم - عمرو السعداوي - سامادو -محمود حمادة - حسن علي - عبدالرحيم دغموم -كريم بامبو - صلاح محسن".