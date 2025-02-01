بحضور الأمين العام.. أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعًا تنظيميًا

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة الدكتورة رشا رمضان، اجتماعًا تنظيميًا مع أمناء المرأة في المحافظات، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وهيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، خلال الاجتماع، أن أمانة المرأة تعد عنصرًا أساسيًا في الحزب، مشددًا أهمية دورها في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحزب يعوّل كثيرًا على كوادره النسائية في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية.

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية، أن الأمانة ستواصل جهودها في تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا، صحيًا واقتصاديًا، من خلال عدد من المبادرات، فضلا عن مواصلة دعم المشروعات الصغيرة، بما يتيح للمرأة مصدر دخل مستدام، في إطار رؤية الحزب لتمكين المرأة اقتصاديًا.

ناقش الاجتماع خطة عمل أمانة المرأة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تحديد دور ومهام الأمانة على مستوى المحافظات والمراكز، إعادة هيكلة الأمانات وتوزيع المسؤوليات لضمان كفاءة الأداء، وعقد اجتماعات دورية، الاجتماع بصفة شهرية مع أمناء المرأة في المحافظات، إضافة إلى اجتماعات أسبوعية بين أمناء المحافظات وأمناء المراكز.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المحافظات، وزيادة التنسيق بين الأمانات المختلفة، لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة المرأة وفق رؤية الحزب في المرحلة المقبلة.