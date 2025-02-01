قومي المرأة يطلق برنامجا تدريبيا لإعداد الدعاة والقيادات الدينية في 21 محافظة

اطلق المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية .. ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار" ب21 محافظة بحضور مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومديرى الأوقاف .

يستهدف البرنامج الشيوخ والقساوسة والواعظات، ويستمر بكل محافظة على مدار ٦ أيام، وستتوالى الدورات بالمحافظات خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقرى مبادرة حياة كريمة.

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة جلسات تناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظورين الطبي والديني، استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، والأمومة الآمنة من المنظورين الطبي والديني.