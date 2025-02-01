بمشاركة محمد شريف.. الخليج يتعادل مع ضمك في غياب طارق حامد

تعادل فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، مع ضيفه ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، بهدف لمثله خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

استضاف فريق الخليج نظيره ضمك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

مشاركة محمد شريف

شهد اللقاء مشاركة محمد شريف بديلًا مع الخليج، حيث خاض اللقاء منذ الدقيقة 70 بدلًا من زميله صالح أبو الشامات.

كما شهدت المباراة غياب طارق حامد عن صفوف ضمك، لعدم الجاهزية الفنية؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الحالي.

مباراة الخليج ضد ضمك

تقدم فريق ضمك بهدف من ركلة جزاء، نفذها جورج نكودو ارتطمت في القائم الأيمن لحارس المنافس، ثم تابعها بتسديدة في الشباك في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 43، أدرك توماس مورج التعادل لرفاق محمد شريف، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1.

بذلك، شارك محمد شريف في 8 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي، سجل خلالها هدفين حتى الآن.

غياب طارق حامد

ولم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المرتبة العاشرة.