8 علامات تشير للإصابة بسرطان الثدي القاتل الصامت

أفادت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، أن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشارا في بريطانيا، حيث يصل نسبة المرض إلي 15% من جميع الحالات الحديثة .

وتشير الدراسة الي أن إحصائية عدد الوفياء شهريا في المملكة المتحدة ، وصلت إلي 1000 شخص بسبب هذا المرض اللعين ، ويقتل المرض اجمالي كل عام حوالي 11500 امرأة و80 رجلا .

ووفق ما نشره موقع "ذا صن" فإن أحد الأعراض والعلامات الأكثر لسرطان الثدي هو ظهور كتلة في الثدي .

ولكن هناك أيضا علامات أخري تتجاوز النتوءات والتي قد تنبهك إلى هذا المرض القاتل الصامت من تغيرات في الجلد والحلمة إلى الطفح الجلدي أو الإفرازات.



1. كتلة ولكن ليس فقط في ثديك

إن وجود كتلة أو تورم هو علامة أساسية لسرطان الثدي والتي عليك التأكد منها.

ولكن يمكن أن تظهر النتوءات في عدة مناطق مختلفة من جسمك الجزء العلوي من الصدر أو تحت الإبط.

معظم التغيرات التي تحدث على الثدي، بما في ذلك كتل الثدي، ليست أكيد سرطانية.

2. تغيرات الجلد

من التجعيد إلى أقل تلميح لغمازة يمكن للتغيرات في مظهر الجلد على ثدييك أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان.

مثلا ، إذا كان مظهر وملمس جلد ثديك مثل قشر البرتقال، اذهبي لفحصه مع طبيبك العام.



3. تغييرات في الشكل أو الحجم

هناك سبب الثديين بأنهما أختان، وليس توأمان.

إنها لا تبدو متطابقة تمامًا أبدًا ويمكن أن تبدو وتشعر بشكل مختلف مع تقدمك في السن، سواء كانت متورمة بسبب التغيرات الهرمونية، أو تفقد القليل من حيويتها مع تقدمك في السن.

قالت كارولين روجرز ، أخصائية التمريض السريري في مركز رعاية سرطان الثدي ، لصحيفة ذا صن: "قد تتغير هذه العلامات في وقت دورتك الشهرية، أو أثناء الحمل مع تقدم جسمك في العمر.

"من خلال فحص ثدييك بانتظام، ستتمكنين من معرفة ما إذا كان التغيير في الحجم أو الشكل جزءًا مما هو طبيعي بالنسبة لك، أو إذا كان شيئًا غير عادي يستحق فحصه من قبل طبيبك."

4. تغيرات في اللون

لا يكتفي بعلامات الخطورة من سرطان الثدي على الشكل فقط.

قد يكون التغير في لون الثدي نفسه فقد يظهر الثدي أغمق أو أحمر أو ملتهبا مما يدل علامة أخرى على المرض.

5. تغيرات الحلمة

تأتي الحلمات بأشكال وأحجام متعددة ، وبعض الأشخاص لديهم حلمات مقلوبة بشكل طبيعي.

لكن التغيير السريع في الحلمة هو أمر يجب الحذر منه.

"إذا بدأت حلمة ثديك بالانسحاب إلى الداخل، أو تغير شكلها أو موضعها بأي صورة من الصور ، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية"

6. الطفح الجلدي أو التقشر

إن ارتداء حمالة صدر من الدانتيل أو عدم غسل ملابسك الداخلية بصورة كاملة واستمرار قد يؤدي أحيانا إلى ظهور بقع أو طفح جلدي.

ولكن إذا استمر الطفح الجلدي حول الحلمة في أن يصبح مشكلة مستمرة، فمن المهم أن تحصلي على فحص لأنه قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة.