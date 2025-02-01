تشكيل غزل المحلة ضد فاركو في الدوري

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فاركو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل فريق غزل المحلة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فاركو بملعب استاد حرس الحدود، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

ويقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام فاركو، ويعاونه محمد حمدي زكي في الخط الهجومي بجانب عماد ميهوب.

وأبرم غزل المحلة 5 صفقات في الميركاتو الشتوي الحالي، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فاركو في المركز الثالث عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد فاركو

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - أحمد ياسين

خط الوسط: موسى فراوي - حميدو فتاو - موري توريه - أحمد فوزي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد حمدي زكي - عماد ميهوب.