البنك الأهلي يهزم إنبي بهدف أسامة فيصل في الدوري المصري

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مهمًا على إنبي بهدف نظيف، في مباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت على ملعب بتروسبورت، وشهدت أداءً قويًا من الفريقين.

أسامة فيصل نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد انطلاقة الشوط الثاني، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة تعزز من موقع البنك الأهلي في جدول الترتيب.

ورغم محاولات إنبي للعودة في المباراة، إلا أن دفاع البنك الأهلي وحارس مرماه تصدوا لكل المحاولات الهجومية.

البنك الأهلي يستمر في تحقيق النتائج الإيجابية، بينما يحتاج إنبي لمراجعة أوراقه في الجولات القادمة لتحسين مستواه.