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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يهزم إنبي بهدف أسامة فيصل في الدوري المصري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مهمًا على إنبي بهدف نظيف، في مباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت على ملعب بتروسبورت، وشهدت أداءً قويًا من الفريقين.

أسامة فيصل نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد انطلاقة الشوط الثاني، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة تعزز من موقع البنك الأهلي في جدول الترتيب. 

ورغم محاولات إنبي للعودة في المباراة، إلا أن دفاع البنك الأهلي وحارس مرماه تصدوا لكل المحاولات الهجومية.

البنك الأهلي يستمر في تحقيق النتائج الإيجابية، بينما يحتاج إنبي لمراجعة أوراقه في الجولات القادمة لتحسين مستواه.

اسامة فيصل الجولة الحادية عشر البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز هدف نظيف جدول الترتيب ملعب بتروسبورت إنبى