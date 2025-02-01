معرض "البداية" لديانا قوسه والعرض الجماعي "سرمد" في جاليري ديمي.. غدا

يقدم جاليري ديمي ابتداءً من الأحد 2 فبراير في السادسة مساءً عرضاً فنياً قوياً وفريداً حيث يتجاور المعرض الجماعي المتفرد "سرمد" لكوكبة من الفنانين من مختلف الأجيال بداية من جيل الرواد وصولاً للجيل المعاصر، مع المعرض الشخصي للفنانة ديانا قوسه الذي تقدمه تحت عنوان "البداية".

يضم معرض سرمد مجموعة غاية في الثراء والتنوع من أعمال الفنانين.. "عبد الوهاب مرسي، عبد الله جوهر، عبد اللطيف عيد، الحسين فوزي، أحمد سليم، إبراهيم عبد الملك، جورج بهجوري، السيد قنديل، إسلام الهواري، حازم فتح الله، حمدي أبو المعاطي، حسن محمد حسن، محمد الطراوي، حسن راشد، حسني البناني، محمد عرابي، حسين الجبالي، حسن راشد، مارجو فيو، رضا عبد السلام، سمير رافع، سامح البناني، يوسف فرانسيس، محمد عباس".

وفي عرض مجاور تقدم الفنانة ديانا قوسه أعمالها التي تعبر من خلالها عن كل شيء يشمل الجمال والطبيعة والرومانسية والفرح والسلام والشباب الذي يعود إلى بداية الخليقة قبل أن يُطرد آدم وحواء من الجنة، عندما كان كل شيء نقياً جداً، شاباً جداً، في بهاءه ورونقه وعلى أصله وصورته الطبيعة جداً، وكان من الممكن أن يظل هذا هو الحال دائماً لو لم يسقط آدم وحواء في الخطيئة، لكن الفنانة هنا خلقت عالماً خيالياً هرباً من الواقع، واقع العالم المؤلم والحزين، خلقت عالم يشبه الجنة ويظهر ذلك في العناصر التي تستخدمها، من الشخصيات الجميلة التي ترسمها ديانا، والطبيعة والآلات الموسيقية والفواكه والألوان الجريئة والمشرقة في لوحاتها، كل شيء جريء جداً، ونقي جداً، فهي تريد نشر البهجة وكل ذلك يعكس حلم ديانا بعالم رومانسي شاب، عالم طوباوي يعكس بداية الحياة، أصل الحياة، ولادة الحياة.

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