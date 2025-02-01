المتولي يقود بتروجيت أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

أعلن نادي بتروجيت عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاءت التشكيلة بقيادة رشاد المتولي الذي يرتدي شارة القيادة.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: محمد خليفة

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد

خط الوسط: رشاد المتولي ، حامد حمدان، محمد علي

الهجوم: زياد فرج، أحمد بحبح، إسماعيل بابا، شيكودي جبريل

يأمل فريق بتروجيت بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما يسعى الاتحاد السكندري للعودة بنقاط المباراة من ملعب بتروجيت.