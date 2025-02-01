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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 طلاب في حادث تصادم ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 3 طلاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم، إثر حادث تصادم وقع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء سير سيارة ملاكي يقودها طالب وبرفقته طالبين آخرين، حيث اختلت عجلة القيادة من يده، ما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى للطريق وإتلاف نخلة أعلى الجزيرة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ورفيقيه بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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