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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يوجه بمتابعة ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم السبت ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،بُسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، تحمل عمالة زراعية باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات ،مما تسبب في وفاة عامل ،وإصابة 14 آخرين ،طبقا للمعلومات الأولية عن الحادث ..

كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث،وأعداد الضحايا ،لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي ،و 20 ألف جنيه لكل مصاب ..

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي ،ودعا بسرعة الشفاء للمصابين ،وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

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