بنزيما وعوار يقودان تشكيل اتحاد جدة ضد الخلود بالدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، نظيره الخلود على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة ضد الخلود، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين.

على الجانب الآخر، يبدأ المالي أليو ديانج أساسيًا مع الخلود أمام اتحاد جدة، ليواصل حجز مكانه في كتيبة المدرب نور الدين زكري.

شارك ديانج في 16 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي من أصل 17، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

انتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 43 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ46 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الخلود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاج

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار

وفي الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود.