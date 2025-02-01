أهم مشروعات التجمع السادس.. كمبوند هوم ريزيدنس وزيد إيست بأسلوب حياة استثنائي

في قلب القاهرة الجديدة، تتألق مشروعات سكنية حديثة تجمع بين الفخامة والراحة، من أبرزها كمبوند هوم ريزيدنس وكمبوند زيد إيست في منطقة التجمع السادس. يقدم هذان المشروعان تجربة سكنية مميزة تلبي تطلعات الباحثين عن حياة عصرية متكاملة.

الموقع الاستراتيجي

يقع كمبوند هوم ريزيدنس التجمع السادس، بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، مما يسهل الوصول إلى العديد من المناطق الحيوية في وقت قصير. كما يتميز بقربه من شارع التسعين الجنوبي، الذي يُعد شريان الحياة للمنطقة، حيث يضم العديد من المولات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والمرافق الخدمية، مما يضمن للسكان سهولة الوصول إلى كافة احتياجاتهم اليومية في دقائق معدودة.

أما كمبوند زيد إيست التجمع السادس، فيقع في نهاية شارع التسعين الجنوبي عند تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي، مما يجعله نقطة وصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وآخر مناطق التجمع الخامس. هذا الموقع الاستراتيجي يتيح للسكان الوصول بسهولة إلى الجامعة الأمريكية، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي.

المساحات والتصاميم

يمتد كمبوند هوم ريزيدنس على مساحة 25 فدانًا، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بدءًا من الاستوديوهات بمساحة 55 مترًا مربعًا، وصولًا إلى الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم والشقق الدوبلكس. تتميز هذه الوحدات بتصاميم راقية تضمن الخصوصية والإطلالات المميزة على المساحات الخضراء والمسطحات المائية المحيطة.

من جهته، يمتد كمبوند زيد إيست على مساحة 400 فدان، حيث تم تخصيص 200 فدان منها للمساحات الخضراء واللاندسكيب، و45 فدانًا لإنشاء نادٍ رياضي ضخم. يضم المشروع حوالي 10،000 وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والفيلات، بمساحات تبدأ من 85 مترًا مربعًا للشقق ذات الغرفة الواحدة، وتصل إلى 354 مترًا مربعًا للفيلات المستقلة أفضل المشروعات العقارية.

الخدمات والمرافق

يقدم كمبوند هوم ريزيدنس مجموعة من الخدمات المميزة، بما في ذلك:

مساحات خضراء واسعة ومسطحات مائية تضفي جوًا من الهدوء والجمال الطبيعي.

مناطق ترفيهية للأطفال لضمان استمتاعهم بأوقاتهم.

مركز تجاري يضم مجموعة من المحلات لتلبية احتياجات السكان.

أنظمة أمن وحراسة متطورة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة السكان.

أما كمبوند زيد إيست، يوفر مجموعة شاملة من المرافق، منها:

مساحات خضراء وبحيرات صناعية منتشرة في أنحاء الكمبوند.

حمامات سباحة متعددة، بعضها مخصص للسيدات لزيادة الخصوصية.

مناطق ترفيهية متنوعة ومجهزة بأحدث الألعاب.

مجموعة من المطاعم والكافيهات تقدم أشهى المأكولات والمشروبات.

نادي صحي متكامل يضم سبا، ساونا، جاكوزي، وصالات جيم مجهزة بأحدث الأجهزة.

مول تجاري يضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية لتلبية احتياجات التسوق.

أنظمة أمن وحراسة متوفرة على مدار 24 ساعة لضمان سلامة السكان.

أنظمة السداد والأسعار

تقدم شركة هوم تاون المطورة لـكمبوند هوم ريزيدنس أسعارًا تنافسية، حيث يبدأ سعر المتر من 36،000 جنيه مصري. كما توفر خطط سداد ميسرة تصل إلى 12 عامًا بمقدم 5% فقط، مما يمنح العملاء مرونة في الدفع دون ضغوط مالية.

في المقابل، تقدم شركة أورا المطورة لـكمبوند زيد إيست أنظمة سداد متنوعة، تبدأ بدفع مقدم 10%، مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 10 سنوات، وذلك لتسهيل عملية الشراء على العملاء.

الشركة المطورة

تُعد شركة هوم تاون للتطوير العقاري هي المطور الرئيسي لـكمبوند هوم ريزيدنس. تتميز الشركة بسجل حافل في تقديم مشروعات سكنية راقية تلبي احتياجات العملاء وتوفر لهم بيئة معيشية مريحة.

أما كمبوند زيد إيست، فهو من تطوير شركة أورا للتطوير العقاري، المملوكة لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس. تُعرف أورا بمشروعاتها المميزة داخل مصر وخارجها، حيث تقدم تصاميم عصرية وخدمات متكاملة تلبي تطلعات العملاء.