حبس حارس عقار قتل سيدة بسبب خلاف علي 200 جنيه في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس حارس عقار، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سيدة، بسبب خلاف علي مبلغ 200 جنيه نظير إقامة علاقة غير شرعية معها.



وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة سيدة متوفاة، داخل غرفة حارس عقار، بإحدي الأبراج السكنية بمدينة حلوان، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار وتم ضبطه.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده العثور علي جثة سيدة، داخل غرفة خاصة بحارس عقار.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا يربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور علي جثمانها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.