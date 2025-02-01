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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين في تاريخ البريميرليح

محمد صلاح
محمد صلاح
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واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز بإحرازه الهدف العشرين هذا الموسم في شباك بورنموث، ليقود فريقه ليفربول للتقدم بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز 

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 30 من  ركلة جزاء ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري هذا الموسم.

صلاح و تحقيق إنجاز تاريخي

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن محمد صلاح أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم منفصلة.

وبذلك انضم محمد صلاح  إلى أساطير اللعبة مثل آلان شيرر، وتييري هنري، وسيرجيو أجويرو، وهاري كين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هدف محمد صلاح في شباك بورنموث يرفع رصيده الإجمالي في الدوري الإنجليزي إلى 177 هدفًا، مما يجعله يعادل رقم فرانك لامبارد، ليحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج .

محمد صلاح يثبت مجددًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لمواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

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