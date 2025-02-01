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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة الصحة العالمية: نحتاج إلى تعاون دولي لإغاثة المصابين والمرضى في غزة

كريستيان ليندماير
كريستيان ليندماير
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دعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم السبت، إلى تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لإغاثة المصابين والمرضى والجرحى بقطاع غزة.
وقال ليندماير في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية: "إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي الكثير من الفرص منها المساهمة في إجلاء الآلاف من المصابين والمرضى والجرحى، لكن هذا الأمر يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا لتوفير جميع أشكال الدعم لعمليات الإجلاء الطبي من غزة". 
وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إلى التحديات الهائلة التي تقف عائقا أمام عمليات إجلاء الجرحى والمرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم منها عدم توفر سيارات كافية لنقلهم وصعوبة الوصول إلى المصابين المحاصرين بين ركام المنازل المهدمة خاصة بعد الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية لشبكة الطرق بأكملها"، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لتوفير الملاذات الآمنة والتخصصات الطبية المختلفة لإغاثة المرضى والمصابين في غزة.

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