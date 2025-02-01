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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تكشف عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بقيادة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج وذلك تيسيراً على المواطنين ولتخفيف الزحام.

وأكدت المديرية فى بيان لها، إضافة 4 أماكن جديدة بالاضافة إلى المكاتب المعلن عنها سابقاً  يتوافر  بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج وخاصة السعودية سواء للحج أو العمرة أو الزيارة.

 والمكاتب هى مكتب صحة ثاني المنصورة و الوحدة الإحيائية بعزبة الشال  ومكتب صحة أجا  ومكتب صحة السنبلاوين ومكتب صحة ميت غمر ومكتب صحة دكرنس ومكتب صحة الجمالية  ومكتب صحة شربين  ومكتب صحة بلقاس  ومكتب صحة منية النصر  ومكتب صحة بلقاس.

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