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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم تطلق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

البرنامج القومي لتنمية
البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة
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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة “يونيسف”، البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، وذلك في ورشة عمل عقدت تحت رعاية الوزير محمد عبد اللطيف.

تهدف الورشة إلى استعراض التجارب الناجحة في مجال تنمية مهارات القراءة في مصر والدول الأخرى، مع عرض نتائج المسح الميداني لمهارات القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى تقديم الأنشطة والمهارات الأساسية للصفوف المستهدفة.

يُنفذ البرنامج في مرحلته الأولى في 1000 مدرسة في 10 محافظات، ويستهدف تدريب 20 ألف معلم خلال شهور مارس وأبريل ومايو 2025. 

كما سيتم تقديم الدعم الفني للمعلمين وتنفيذ مراكز تعليمية متخصصة في تعزيز مهارات القراءة والكتابة.

وتشرف على تنفيذ المشروع الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمعلمين المتخصصين في مجالات التعليم والقراءة.

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