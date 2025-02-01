عمر مرموش يقدم طلبًا لإدارة مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن النجم المصري عمر مرموش، قدم طلبًا لإدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد مرموش رفقة مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال، غدًا الأحد، في قمة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

طلب مرموش من إدارة مانشستر سيتي

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن مرموش يبحث عن منزل قريب من تدريبات فريق مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرموش طلب من إدارة السيتي العثور على منزل قريب من ملعب تدريبات النادي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية سبب طلب مرموش، جاء من أجل الالتزام بمواعيد الفريق وسرعة التعايش مع الأجواء في مدينة مانشستر وهو ما يبحث النادي عنه الآن.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

وبلغت صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

ولعب عمر مرموش أول مباراة له مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز السماوي بثلاثية مقابل هدف، وظهر بشكل جيد، نال به إشادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وزميله النرويجي إيرلينج هالاند.