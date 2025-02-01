الكرة النسائية.. «أهلي 2006» يفوز على المقاولون العرب بثمانية أهداف في الدوري

حقق فريق الكرة النسائية لناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالأهلي، فوزًا عريضًا على ضيفه المقاولون العرب، بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق ملك ماهر، والتي سجلت ثلاثة أهداف، وهدفين لمريم خميس، وهدف لكل من ريم عمرو وجنى حسين وهنا عثمان.

ونجح الفريق بهذه النتيجة في رفع رصيده إلى 30 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات محققًا العلامة الكاملة بالمسابقة التي يتصدر جدول ترتيبها، وذلك بعد تفوقه على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز ‏شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، وعلى الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إس أي كا الرياضي بتسعة أهداف نظيفة، وعلى وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى المقاولون العرب بثمانية أهداف نظيفة، مسجلًا 64 هدفًا فيما تلقت شباكه ‏ثلاثة أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًا، وأميرة جبر مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.