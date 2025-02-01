قرار بتأسيس أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونيّة

أصدر الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا بتأسيس « أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونيّة »،

وسيتم تشكيل فريق الأوركسترا من طلبة الموسيقى في الأكاديميّات والمؤسسات التعليميّة والمَدارس في إمارة الفجيرة، بهدف تعزيز قطاع الثقافة والفُنون والإبداع، واحتضان المواهب الموسيقيّة من الأطفال والناشئة والشباب، وتطوير مهاراتهم على المستوى الوطني والعالمي.

يأتي ذلك من حرص ولي عهد الفجيرة على دعم الثقافة والانشطة الثقافية بالدولة وبامارة الفجيرة على وجه الخصوص ودعم شباب الامارة على تقديم الابداع في شتى المجالات الثقافية والفنية .وتزخر الفجيرة بانشطة وفعاليات ثقافية مستمرة على مدار العام .