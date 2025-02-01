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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كفاراتسخيليا يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد بريست بالدوري الفرنسي

كفاراتسخيليا نجم
كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بريست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بريست على ملعب فرانسيس لو بلي، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تشكيل باريس سان جيرمان أمام بريست، حيث يتواجد ضمن ثلاثي هجومي بجانب عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد بريست في المركز الثامن وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بريست 

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باشو - نونو مينديش 

خط الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - لي كانج إن 

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبلي - برادلي باركولا.

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