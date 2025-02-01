إنبي والبنك الأهلي يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول من الدوري المصري

انتهى الشوط الاول من مباراة إنبي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي ، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط أداءً متكافئًا بين الفريقين، حيث حاول كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر دون جدوى.

رغم محاولات الفريقين لتحقيق الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي والتألق من حراس المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف

يذكر أن هذا التعادل قد يؤثر على وضعية الفريقين في جدول الترتيب، مع استمرار كل فريق في البحث عن تحسين نتائجه في الجولات المقبلة.

وينتظر الفريقين الشوط الثانى لمحاولة كسر صيام التهديف لدي الفريقين