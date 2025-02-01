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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية شديدة على البضائع من المكسيك وكندا والصين

ترامب
ترامب
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من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا اليوم السبت، بفرض رسوما جمركية جديدة ضخمة بنسبة 25٪ على البضائع من المكسيك وكندا و 10٪ على الواردات من الصين، مما قد يعطل التجارة السنوية بأكثر من 2.1 تريليون دولار، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال ترامب، يوم أمس الجمعة، إنه لا يوجد الكثير مما يمكن أن يفعله أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة لإحباط الرسوم الجمركية.

وكان قد حدد الرئيس الأمريكي، موعد نهائي وهو 1 فبراير، لدفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل والسلائف الكيميائية إلى الولايات المتحدة من الصين عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الجنوبية والشمالية للولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

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