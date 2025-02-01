المصري البورسعيدي يتقدم على زد في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على نظيره زد بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ المصري على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، حتى نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 43.

مباراة زد ضد المصري

يسعى زد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري، وذلك منذ فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة، حيث خسر بعدها الفريق من بيراميدز وسموحة.

يحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الخامس وفي رصيده 18 نقطة.

كان زد بدأ مباراته ضد المصري بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - أحمد زكي

خط الوسط: أحمد الصغيري - بيتر موتوموسي - مصطفى سعد ميسي

وفي الهجوم: أحمد عادل ميسي - ديلسون كاموني - رشيد أحمد.

وضم تشكيل المصري أمام زد كلا من: "محمود حمدي - كريم العراقي - محمد دبش - محمد هاشم - عمرو السعداوي - سامادو -محمود حمادة - حسن علي - عبدالرحيم دغموم -كريم بامبو - صلاح محسن".