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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فاردي يقود ليستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاردي
فاردي
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كشف نادي ليستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود جيمي فاردي الفريق كقائد، فيما يشارك الحارس هيرمانسن أساسيًا بين القائمين.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: هيرمانسن

الدفاع: جاستن، فيسترغارد، فاس، وكريستيانسن

الوسط: وينكس، سوماري، والخنوس

الهجوم: دي كوردوفا-ريد، أيو، وفاردي 

يدخل ليستر سيتي المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، حيث يعول المدرب على خبرة القائد جيمي فاردي ومرونة خط الوسط الذي يتضمن نجوماً مثل سوماري والخنوس.

تبقى الأنظار موجهة نحو هذه المواجهة المرتقبة على ملعب الفريق المنافس، حيث يسعى ليستر سيتي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتحسين أداء الفريق هذا الموسم.

فاردي الدوري الإنجليزي الممتاز جيمي فاردي ليستر سيتي منافسات الجولة جدول الترتيب التشكيلة الأساسية