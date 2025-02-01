فاردي يقود ليستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف نادي ليستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود جيمي فاردي الفريق كقائد، فيما يشارك الحارس هيرمانسن أساسيًا بين القائمين.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: هيرمانسن

الدفاع: جاستن، فيسترغارد، فاس، وكريستيانسن

الوسط: وينكس، سوماري، والخنوس

الهجوم: دي كوردوفا-ريد، أيو، وفاردي

يدخل ليستر سيتي المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، حيث يعول المدرب على خبرة القائد جيمي فاردي ومرونة خط الوسط الذي يتضمن نجوماً مثل سوماري والخنوس.

تبقى الأنظار موجهة نحو هذه المواجهة المرتقبة على ملعب الفريق المنافس، حيث يسعى ليستر سيتي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتحسين أداء الفريق هذا الموسم.