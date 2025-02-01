نقابة الصحفيين تستضيف سفيرة النرويج في حوار مفتوح حول العلاقات الثنائية

تنظم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين لقاءً مفتوحًا مع سفيرة النرويج بالقاهرة، هيلدا كليمتسدال، لمناقشة آفاق التعاون بين البلدين تحت عنوان “العلاقات المصرية - النرويجية: شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك”.

يُعقد اللقاء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 5 فبراير 2025، في تمام الواحدة ظهرًا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث في مقر النقابة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص النقابة على تعزيز الحوار بين الصحفيين والمسؤولين الدوليين، وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يتناول النقاش العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والنرويج، إلى جانب استعراض مجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها في المستقبل.