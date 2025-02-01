“التخطيط” تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد عددًا من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وخلال الأسبوع المنقضي ، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات الاقتصاد المصري خلال لقاء وفد من المستثمرين وبنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي، كما شاركت بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي ، وتم خلال الجلسة الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط الكلمة الافتتاحية في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لبحث جهود التعاون المُشترك لزيادة الاستثمار في العنصر البشري.

كما شهد الأسبوع المنقضي، انعقاد الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وانتهت المجموعة الوزارية من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة ومجموعة من التيسيرات، ومُقترح حزمة تمويلية لمساندة القطاع.

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمتابعة الجهود المشتركة لتشجيع الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية والنمو، كما استقبلت السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة ملفات الشراكة الاقتصادية الجارية بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

وشهد وزيرا "التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي" و"الثقافة" والسفير الياباني توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة مشروع تطوير دار الاوبرا المصرية، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى ، بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والمنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري.

وتزامنًا مع انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية، وخلال فعاليات الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول قرية "اللواء صبيح" بمحافظة الوادي الجديد، على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار مُبادرة "القرية الخضراء"، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.