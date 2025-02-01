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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

النبراوي: زيادة معاشات المهندسين قيد الدراسة وسيتم تطبيقها بأثر رجعي

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أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن زيادة معاشات المهندسين سيتم إقرارها بناءً على ميزانية النقابة التي ستُعرض في الجمعية العمومية المقبلة في مارس. 

وأوضح أن النقابة نجحت، رغم التحديات الاقتصادية، في زيادة إيرادات الدمغة مقارنة بالعام الماضي، ما يتيح إمكانية رفع قيمة المعاشات.

وأشار النبراوي إلى أن قرار تحديد نسبة الزيادة سيتم خلال الجمعية العمومية، ولكن سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من يناير 2025. 

كما وجّه الشكر إلى اللواء مهندس محمد ناصر، أمين الصندوق السابق، لدوره في زيادة إيرادات النقابة وتحسين أوضاع المهندسين.

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وأوضح أن النقابة نجحت رغم التحديات الاقتصادية في زيادة إيرادات الدمغة مقارنة بالعام الماضي ما يتيح إمكانية رفع قيمة المعاشات