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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نداى يقود تشكيل إيفرتون أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فريق ايفرتون
فريق ايفرتون
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كشف فريق إيفرتون عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباراة أمام فريق ليستر سيتي ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي لإيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: أوبراين، تاركوفسكي (القائد)، برانثوايت، ميكولينكو

خط الوسط: جانا، جارنر، دوكوري، ليندستروم

خط الهجوم: نداي، بيتو

يدخل فريق إيفرتون اللقاء بسعي لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين ترتيبه في جدول الدوري.

 مع قيادة تاركوفسكي للدفاع ووجود المهاجم بيتو في الخط الأمامي، يأمل الفريق في تقديم أداء قوي على ملعبه جوديسون بارك. 

المباراة تُعد اختبارًا مهمًا للطرفين في سباق البقاء والتقدم نحو المراكز الآمنة.

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