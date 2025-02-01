نقيب المهندسين: لا مكان لخريجي الأدبي في النقابة و19 قضية قيد النظر

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن يوم 23 فبراير القادم يشهد نظر 19 قضية متعلقة بالنقابة، من بينها 17 دعوى قضائية يطالب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية بقيدهم في النقابة دون حصولهم على شهادة معادلة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة.

وأشار النبراوي إلى أنه رفع دعويين ضد وزير التعليم العالي، لمنع قيد خريجي التعليم الفني غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى منع خريجي الشعبة الأدبية من الالتحاق بالنقابة .

وأكد أن القانون لا يسمح لهم بذلك، وأن تجاهل هذه الضوابط سيؤدي إلى انهيار المهنة بمرور الوقت.

