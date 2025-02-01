نقيب المهندسين: نرفض تهجير الفلسطينيين ونقف ضد التصفية العرقية

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفض النقابة القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر، مشددًا على دعم النقابة للقيادة السياسية المصرية في مواجهة التصفية العرقية ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن النقابة كان لها موقف واضح منذ اللحظة الأولى، حيث أصدرت أحد أول البيانات في مصر التي تندد بهذه التصريحات، مؤكدًا أن دور النقابة لا يقتصر على العمل المهني فقط، بل يمتد إلى القضايا الوطنية والقومية.

وأضاف النبراوي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعيات العمومية للشُعب الهندسية السبع، أن النقابة مستمرة في ملاحقة المتورطين في أحداث الجمعية العمومية الماضية، التي شهدت أعمال تخريب وتحطيم للصناديق الانتخابية، مؤكدًا أنه يتابع القضية بشكل مستمر حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.