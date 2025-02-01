الصومال: تصفية مقاتلين أجانب في صفوف الإرهابيين خلال العمليات العسكرية في هيران

أعلن مبعوث الرئيس الصومالي للشؤون قوات الدفاع الشعبية علي جيتي عثمان، اليوم السبت، تصفية مقاتلين أجانب في صفوف الميليشيات الإرهابية خلال العمليات العسكرية الجارية بمحافظة هيران.

وأشار عثمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) إلى أن العمليات العسكرية، التي نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المخابرات الوطنية والمقاومة الشعبية، أسفرت عن تحرير العديد من المناطق المهمة في المحافظة، مضيفا أن عناصر وقيادات الميليشيات التي كانت تتحصن في جبال المحافظة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال العملية العسكرية.

ودعا عثمان المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطني الصومالي في عملياته العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات الخوارج.