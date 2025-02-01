نوتنجهام فورست يكتسح برايتون بسباعية نظيفة في ليلة تاريخية

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزًا ساحقًا على نظيره برايتون بنتيجة 7-0 في المباراة فى الجولة ال 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح لويس دانك التسجيل في الدقيقة 12 بهدف في مرماه، مما منح نوتنجهام فورست بداية قوية. وواصل الفريق ضغطه ليضيف مورجان جيبس-وايت الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من أنثوني إيلانجا. لم يتأخر كريس وود في فرض بصمته، حيث أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 32 بعد تمريرة أخرى من إيلانجا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 3-0.

في الشوط الثاني، استمر تألق كريس وود الذي سجل هدفين آخرين في الدقيقتين 64 و69، ليكمل ثلاثيته الشخصية في المباراة، مستفيدًا من تمريرات حاسمة قدمها إيلانجا. وقبل النهاية، سجل نيكو ويليامز الهدف السادس في الدقيقة 89 بعد تمريرة رائعة من إبراهيم سنجره. واختتم جوتا سيلفا مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+1، ليضمن لفريقه فوزًا تاريخيًا.

نتيجة تاريخية

هذا الانتصار الكبير يعزز موقف نوتنجهام فورست في جدول الترتيب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ويظهر قوتهم الهجومية بفضل الأداء الاستثنائي من كريس وود وإيلانجا. من جانبه، يعيش برايتون ليلة للنسيان بعد هذه الخسارة الثقيلة.