الاتحاد السكندري كلمة السر في العتاولة 2

يواصل الفنان أحمد كشك تقديم شخصية السبتى في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، المقرر أن يخوض السباق الرمضاني لعام 2025.

حيث يواصل الفنان أحمد كشك تصوير باقي مشاهده فى العمل الذي قال عنه فى تصريحات صحفية بأن شخصية السبتى التى يقدمها خلال الأحداث ستشهد الكثير من المفاجآت والتطور فى العتاولة 2، قائلا، «أتمنى انها تعجب الجمهور وتحقق النجاح اللى حققه الجزء الأول».

وبالفعل جرى طرح البوستر الخاص بالشخصية والذي ظهر خلاله أحمد كشك بشكل مختلف مرتديا تى شيرت نادى الاتحاد السكندرى حيث قال عنه «شخصية السبتى فيها تطور كبير فى الشكل والاستايل وكمان الأحداث وفكرة ظهورى بـ تى شيرت فريق الإتحاد السكندرى وراءها سر الجمهور هيكتشفه مع عرض المسلسل».

يذكر أن أحمد كشك يشارك فى مسلسل العتاولة 2 بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد السقا وطارق لطفى وزينة وفيفي عبده وباسم سمرة ونسرين أمين ومصطفى أبو سريع وهدى الإتربي ومريم الجندى وزينب العبد وعدد أخر من الفنانين .